Исследование: В крупнейших столицах мира увеличивается количество жарких дней

Число дней с температурой выше 35 градусов по Цельсию в 20 крупнейших столицах мира – от Нью-Дели до Джакарты и Буэнос-Айреса – увеличилось на 52% за последние три десятилетия, согласно выводам исследования, проведенного группой экспертов.