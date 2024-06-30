Исследование: В крупнейших столицах мира увеличивается количество жарких дней

Число дней с температурой выше 35 градусов по Цельсию в 20 крупнейших столицах мира – от Нью-Дели до Джакарты и Буэнос-Айреса – увеличилось на 52% за последние три десятилетия, согласно выводам исследования, проведенного группой экспертов.
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