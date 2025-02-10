🇸🇪🇷🇺 Шведская фирма «Global Connect» объявила о начале испытаний нового подводного оптоволоконного кабеля, который будет самостоятельно отслеживать возможные угрозы и предупреждать об этом оператора.
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🇸🇪🇷🇺 Шведская фирма «Global Connect» объявила о начале испытаний нового подводного оптоволоконного кабеля, который будет самостоятельно отслеживать возможные угрозы и предупреждать об этом оператора.
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