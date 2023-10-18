В Смоленске будет сформирован бюджет и программы Союзного государства

Смоленская область может получить дополнительные средства на реконструкцию воинских захоронений и мемориалов В Смоленске состоится сессия Парламентского Собрания, где будет формироваться союзный бюджет и обсуждаться мероприятия и программы в рамках Союзного государства.
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