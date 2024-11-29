Столичные транспортные полицейские встретились со студентами Московского издательского полиграфического колледжа им. Ивана Федорова

Инспектор по делам несовершеннолетних Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская Елена Глебова совместно со специалистом Московско-Ярославской дистанции пути Еленой Сучковой встретились со студентами 1 и 2 курсов «Московского издательского полиграфического колледжа» города Москвы, с которыми обсудили возможность выявления сайтов, пропагандирующих девиантное и суицидальное поведение молодежи.