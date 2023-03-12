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Смольный вместо расчистки улиц Петербурга устроил снегоуборочной технике фотосессию с шариками

Смольный вместо расчистки улиц Петербурга устроил снегоуборочной технике фотосессию с шариками

Власти Петербурга закупили новую снегоуборочную технику, но вместо того, чтобы запустить ее на заснеженные улицы города, навесили на нее шарики и устроили фотосессию.

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