Пожар с детонацией ВОП начался в Краснодарском крае из-за падения БПЛА

Ночью 21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края были сбиты два украинских беспилотника. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, в результате падения обломков дронов начался пожар с последующей детонацией взрывоопасных предметов.
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