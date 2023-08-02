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Заммэра Москвы Бирюков: более 80% домов в столице подготовили к отопительному сезону

Заммэра Москвы Бирюков: более 80% домов в столице подготовили к отопительному сезону

Более 80% московских домов подготовили к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков «В настоящее время уже полностью подготовили 27,6 тысячи жилых домов, что составляет свыше 80% от общего плана», — рассказал Бирюков.

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