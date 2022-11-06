Специалист МосГИК Павлова: лимон нельзя хранить с пахнущими продуктами

Имбирь можно хранить в холодильнике в бумажном пакете, но лучше все-таки заморозить, чтобы он дольше сохранился А лимон нельзя хранить рядом с сильно пахнущими продуктами — кожура цитрусовых восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат.