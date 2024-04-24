Пока «Хок» получил русский хук под Харьковом, боевики ВСУ дожидаются темноты, чтобы сбегать из Часова Яра: Карта специальной военной операции на Украине на 24 апреля 2024 года Юлия СоколоваМинувшей ночью российские ракеты и беспилотники заставили взвыть системы воздушной тревоги во многих районах этой страны.
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