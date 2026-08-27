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SPLETNIK

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"Шведская семья". Полину Диброву раскритиковали в сети за совместное видео с экс-супругом

"Шведская семья". Полину Диброву раскритиковали в сети за совместное видео с экс-супругом

37-летнюю возлюбленную предпринимателя Романа Товстика, Полину Диброву, осудили люди в сети за видео с совместного вечера с её экс-супругом Дмитрием Дибровым.

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