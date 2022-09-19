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РИА Новости: США стремятся разрушить мировой порядок

РИА Новости: США стремятся разрушить мировой порядок

Провокационные действия США в рамках 77-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) относительно России будут носить целенаправленный характер, ориентированный на разрушение мирового порядка, указывает ряд российских экспертов.

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