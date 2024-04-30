Команда протокола рестейкинга EigenLayer объявила о проведении аирдропа

Команда протокола рестейкинга EigenLayer объявила о запуске токена и проведении аирдропа. В посте блога Eigen Foundation, некоммерческой организации, которая поддерживает протокол, утверждается, что общее количество токенов EIGEN составит приблизительно 1,67 миллиарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии