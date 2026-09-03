Путин: кабмин и ЦБ дискутируют по теме нового цикла крупных инвестпроектов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство и Центральный банк постоянно дискутируют друг с другом по теме создания нового цикла крупных инвестиционных проектов в России.
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