Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Богатые и знаменитые, владельцы бизнесов по продаже платьишек и маечек за невменяемые деньги, админы тг-каналов с десятками тысяч подписчиков непрерывно в эти предпарадные дни строчат в соцсетях, как их самих (а также их друзей и знакомых) не обуютили в аэропорту, не дав бесплатную бутылочку минералки, поскольку отложили рейс.

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Комментарии
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Россиянин
Все правильно сказано.
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9 час.
Зоя Гольдштаб
АВТОРУ МОЕ УВАЖЕНИЕ И ПОКЛОН ЗА СТАТЬЮ!!!!
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8 час.
валерия
В тюрьму их и там напоить досыта!
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