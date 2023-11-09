Сам себе враг. Сомнолог рассказал, что мешает людям спать по ночам

Поисками того, что именно может не давать людям спать по ночам, озадачены многие. Одни винят в этом стрессы и дурные мысли, другие списывают на погоду и метеоритмы, третьи считают, что не спят из-за циркадных ритмов.
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