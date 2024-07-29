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«Остались втроём, продолжаем вести бой»: заявление Группы «Вагнера» о героической гибели бойцов в Мали (ФОТО, ВИДЕО)

«Остались втроём, продолжаем вести бой»: заявление Группы «Вагнера» о героической гибели бойцов в Мали (ФОТО, ВИДЕО)

Заявление Группы «Вагнера» о героической гибели бойцов в Мали. С 22 по 27 июля 2024 г. военные FАМа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» во главе с командиром Сергеем Шевченко, позывной «Пруд», в окрестностях г.

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Алексей Перин
&quot;... Ведь лучших забирают небеса!...&#39;(с) Голубые береты. Земля Вам пухом, пацаны!
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