«День сурка»: в Америке объяснили, почему Трамп не сможет задушить Иран

Для Ирана и США 24 августа стало Днем сурка – американцы объявили о начале экономической атаки на финансовые связи Исламской Республики по всему миру.
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