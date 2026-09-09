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Тайна «космического» фальцета, скандалы и признание в Азии: история Витаса и его семьи

Тайна «космического» фальцета, скандалы и признание в Азии: история Витаса и его семьи

На рубеже тысячелетий появление артиста с ледяным взглядом, плотно повязанным шарфом и феноменальным фальцетом стало настоящим культурным шоком.

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