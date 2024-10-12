Уникальные кадры: как русские идут на штурм, перекрестившись (ВИДЕО)

Российские бойцы перекрестились перед очередным штурмом в Торецке (Дзержинске). Вражеский дрон снял показательные кадры, которые в очередной раз подтверждают фразу, что не бывает атеистов в окопах под огнем.
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