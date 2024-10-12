Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Так Армения в отношении России, совсем как Зеленский у Запада (голос с хрипотцой):  "ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ!!!".....Форматы военного ...
  • Vladimir Lioubimcev
    Шойгу СНОВА замелькал и в прессе, и на телевидении, и в Интернете...   Безопасность же...Шойгу высказался ...
  • Наталия Москаленко
    Конченые ничтожества! Их место в Аду!Украина располага...

Уникальные кадры: как русские идут на штурм, перекрестившись (ВИДЕО)

Уникальные кадры: как русские идут на штурм, перекрестившись (ВИДЕО)

Российские бойцы перекрестились перед очередным штурмом в Торецке (Дзержинске). Вражеский дрон снял показательные кадры, которые в очередной раз подтверждают фразу, что не бывает атеистов в окопах под огнем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх