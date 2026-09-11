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Новости Липецка

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Липецкая область перешла из красной в желтую зону угрозы

Липецкая область перешла из красной в желтую зону угрозы

Ракетная угроза, объявленная ночью 11 сентября, сменилась с красной на желтую в 4.49 утра.Красная опасность отступила от Липецкой области в конце ночи 11 сентября.

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