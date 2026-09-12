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В Америке уже скучают по сборной России! Но за океаном уверены — возвращение наших в мировой хоккей почти нереально

В Америке уже скучают по сборной России! Но за океаном уверены — возвращение наших в мировой хоккей почти нереально

«Оно явно того не стоит».Сборная России находится в международной изоляции уже 4 года. В 2022-м ИИХФ приняла решение об отстранении нашей сборной от участия во всех международных турнирах на любом уровне.

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