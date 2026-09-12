«Оно явно того не стоит».Сборная России находится в международной изоляции уже 4 года. В 2022-м ИИХФ приняла решение об отстранении нашей сборной от участия во всех международных турнирах на любом уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым