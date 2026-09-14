Аделина Панина: когда и как всё в жизни к нам возвращается бумерангом

Существует много людей, которые не верят в закон бумеранга. Они часто рассуждают так: "Почему одни получают всё, даже если поступают плохо, а другие, кто трудится и старается, остаются без награды?" “Почему некоторые люди лгут, мошенничают или крадут и все равно добиваются успеха?” “Почему хорошие люди, которые усердно работают и проявляют доброту, часто испытывают трудности?”На первый взгляд кажется, что мир действительно полон несправедливости.