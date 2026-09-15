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Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Николаевич подчеркнул, что именно в Петербурге родился российский футбол

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Николаевич подчеркнул, что именно в Петербурге родился российский футбол

В Санкт-Петербурге отмечают 125-летие со дня начала первого чемпионата города по футболу, и в связи с этим президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Николаевич рассказал «Петербургскому дневнику» о значении этого события для отечественной истории.

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