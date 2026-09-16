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Газета.ру

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NYT: коррупционный скандал на Украине может вызвать сомнения у ее партнеров в ЕС

NYT: коррупционный скандал на Украине может вызвать сомнения у ее партнеров в ЕС

Коррупционный скандал с участием Генеральной прокуратуры Украины грозит посеять сомнения среди европейских партнеров страны в тот момент, когда Киев просит помощи на покрытие огромного дефицита бюджета.

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