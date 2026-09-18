БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась

Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась

Худшее впереди, предупреждают американцы. Русские готовят «генеральный удар» Радомир Маркуш Фото: ZUMA Press/ТАСС В своей утренней сводке от 17 сентября наше Минобороны отчиталось о нанесении удара возмездия.

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Новый комментарий от пользователя
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алекс кузь

17.09.26 в 21 06 над нашим снт взорвался заряд Жертв и повреждений нет. В воздухе в сторону Чехова на высоте до 50 м от поверхности летел сгусток дыма и ощущался запах вв. Оповещений по моск обл о воздушной тревоге нет, штабов гр обороны нет. Стразовых договоров нет. Контрактов гражд населения  на участие в сво нет. Обществ транспорта от снт до города нет.  Если по результатам на выборах ничего не измениться , это будет смешно. Система губернаторов и мэров обеспечивает только себя..