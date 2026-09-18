Бандеровцы посыпают голову пеплом: Укро-ПВО так зашкварно еще не отбивалась

Худшее впереди, предупреждают американцы. Русские готовят «генеральный удар» Радомир Маркуш Фото: ZUMA Press/ТАСС В своей утренней сводке от 17 сентября наше Минобороны отчиталось о нанесении удара возмездия.
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