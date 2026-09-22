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Solar Orbiter обнаружил сверхбыстрые волны в корональных дырах Солнца

Solar Orbiter обнаружил сверхбыстрые волны в корональных дырах Солнца

Почему солнечный ветер летит так быстро? Этот вопрос физики задают себе уже несколько десятилетий. Частицы солнечного ветра уходят от Солнца со скоростями в сотни километров в секунду — значительно быстрее, чем можно было бы объяснить только тепловым расширением или стандартными магнитогидродинамическими моделями.

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