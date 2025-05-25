Наташа Королёва покинула особняк в Крёкшино из-за масштабного ремонта

Наташа Королёва переехала из особняка в гостевой дом из-за реконструкции на 5 млн рублей Певица Наташа Королёва временно сменила место проживания, покинув основной дом в элитном посёлке Крёкшино в Новой Москве.
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