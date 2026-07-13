"Это уже не просто "прилетело по югу": Русская армия сокрушает инфраструктуру ВСУ

Русская армия продолжает наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры. По словам военных источников, акцент все заметнее смещается с поражения крупных объектов на системное разрушение всей логистической цепочки, обеспечивающей работу ВСУ.
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