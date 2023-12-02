Объем наличных денег в обращении в России в ноябре снизился более чем на 300 млрд рублей

Объем наличных денег в обращении в России в ноябре снизился на 318,2 млрд рублей, что является самым значительным падением с мая предыдущего года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на свой анализ данных ЦБ РФ.
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