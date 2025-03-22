Побит новый мировой рекорд по количеству знаков числа Пи: кто стал чемпионом

Школьник готовился в течение года. День Пи, который празднуется ежегодно 14 марта (3,14 – ссылка на математическую константу) – это больше, чем просто остроумное упоминание о самых известных цифрах в математике.
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