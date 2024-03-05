В Москве открылся новый музей Анны Голубкиной

Детский этнографический центр был открыт 5 марта в Москве. Это первый такой центр в стране, который будет заниматься этнографическим просвещением, изучением культуры и обычаев разных народов, получением элементарных этнографических знаний.
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