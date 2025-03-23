Штраф, да ещё и со скидкой: Стало известно, чем закончилось дело Руслана, обматерившего учительницу и угрожавшего "укоротить" ей язык

Silver Kont

Блядь, опять цыганское отродье, и опять к ним надо относиться с пониманием! А выблядков этого урода не наказали, ведь они заявили, "что папе пожалуются"? А "папа"-то ненастоящий, дети на него незарегистрированы, так что всю цыганскую кодлу можно отправлять в места не столь отдалённые, за подачу ложных сведений и получение на их основании необоснованных доходов.... Копнули бы поглубже и урод уже точно был бы причастен к сбыту наркотиков, ведь на детские пособия нигде не работающие граждане могут жить в шикарном особняке, обставленном по последнему слову техники.