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Штраф, да ещё и со скидкой: Стало известно, чем закончилось дело Руслана, обматерившего учительницу и угрожавшего "укоротить" ей язык

Штраф, да ещё и со скидкой: Стало известно, чем закончилось дело Руслана, обматерившего учительницу и угрожавшего "укоротить" ей язык

На днях стало известно, чем закончилось громкое дело жгучего брюнета Руслана Панченкова, который в начале учебного года явился в одну из Челябинских школ и стал прямым текстом угрожать учительнице, доведя её таким образом до инсульта.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Безнаказанность порождает преступления!Жалейте дальше неуважаемые судьи.Скоро все учителя разбегутся,некому будет учить.
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12 час.
владимир трофимов
Отменить статью о защите судей и прокуроров.
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9 час.
Silver Kont
Блядь, опять цыганское отродье, и опять к ним надо относиться с пониманием! А выблядков этого урода не наказали, ведь они  заявили, &quot;что папе пожалуются&quot;? А &quot;папа&quot;-то ненастоящий, дети на него незарегистрированы, так что всю цыганскую кодлу можно отправлять в места не столь отдалённые, за подачу ложных сведений  и получение на их основании необоснованных доходов.... Копнули бы поглубже и урод уже точно был бы причастен к сбыту наркотиков, ведь на детские пособия  нигде не работающие граждане могут жить в шикарном особняке, обставленном по последнему слову техники.
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58 мин.
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