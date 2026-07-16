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Uber rolls out a tissue truck for England’s World Cup exit

Uber has sent a branded tissue truck out to console England fans following their exit from the 2026 FIFA World Cup, part of a wider “Sorry for Your (Team’s) Loss” activation running across the tournament in the US, Mexico and Canada.

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