Uber rolls out a tissue truck for England’s World Cup exit

Uber has sent a branded tissue truck out to console England fans following their exit from the 2026 FIFA World Cup, part of a wider “Sorry for Your (Team’s) Loss” activation running across the tournament in the US, Mexico and Canada.
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