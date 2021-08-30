Ученый Конопляник: генерация водорода для его экспорта по ГТС в Европу непродуктивна

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Идея генерации водорода в России для его последующего экспорта по газотранспортным магистралям в Европу контрпродуктивна, так как повлечет огромные затраты для замены существующих трубопроводов и компрессорных станций из-за химических свойств транспортируемого газа, сказал РИА Новости доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.