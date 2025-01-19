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Китайская реальность разбивает мифы о социальном благополучии

Китайская реальность разбивает мифы о социальном благополучии

Время от времени в сети появляются материалы о Китае, напоминающие "сказочные представления" и не имеющие ничего общего с настоящей действительностью.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Реально, в 90-е годы все рынки на Дальнем Востоке были забиты продавцами-китайцами. А после 2014 китайцы остались только в самых крупных городах (Хабаровск, Владивосток). Еще остались немного компаний на лесозаготовках. Раньше таких компаний было существенно больше. Вывод - китайцы стали жить существенно лучше и поэтому все меньше едут в РФ. А обратный поток русских в Китай на работу и на ПМЖ существенно вырос. И здесь выводы делайте сами.
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1 час.
Владимир Алтайцев
автор  пишет  правду
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42 мин.
Александр Салтановский
&quot;1. В Китае нет бесплатных коммунальных услуг.&quot; А у нас они есть???! Список пожалуйста в студию!!!
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9 мин.

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