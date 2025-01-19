Китайская реальность разбивает мифы о социальном благополучии

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Василий Васильев

Реально, в 90-е годы все рынки на Дальнем Востоке были забиты продавцами-китайцами. А после 2014 китайцы остались только в самых крупных городах (Хабаровск, Владивосток). Еще остались немного компаний на лесозаготовках. Раньше таких компаний было существенно больше. Вывод - китайцы стали жить существенно лучше и поэтому все меньше едут в РФ. А обратный поток русских в Китай на работу и на ПМЖ существенно вырос. И здесь выводы делайте сами.