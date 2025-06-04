Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • александр перминов
    Кто ваще допускает эту плесень в правительство , в депутаты и как так сбежал.Сказал про Россию и народ плохо а тем бо...Спешно бежит из с...
  • ninikooo Митусова
    Лишить статуса, гражданства,,конфисковать наворованное и с кишлаком земляков- на родину! С дактилоскопированием, чтоб...Спешно бежит из с...
  • Наталия
    Кого только не принимают в нынешнюю КПРФ. Позор!Спешно бежит из с...

Киев парализован страхом, уничтожены командиры «Азова». Но это еще не «ответка»

Киев парализован страхом, уничтожены командиры «Азова». Но это еще не «ответка»

Укро-ПВО перестала сбивать «Герани» из-за беспилотников-имитаторов Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев призвал нанести ответный удар по разведуправлению ВСУ.

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