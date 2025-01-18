В Раде назвали плохим знаком для Зеленского слова Орбана о России

REUTERS/Bernadett Szabo Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о России следует расценивать как плохой знак для Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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