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В Череповце ищут тринадцатилетнего подростка

В Череповце ищут тринадцатилетнего подростка

Накануне он вышел из дома и пропал. По данным Региональной общественной организации Поисково-спасательный отряд "Ты не один", 25 июня 13-летний Никита Козубов ушел из дома140 по проспекту Победы, и где он находится сейчас до сих пор неизвестно.

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