Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru ожидают рост стоимости сигарет до конца года

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сигареты во втором полугодии 2021 года могут подорожать в среднем до 140-145 рублей за пачку со 135,8 рубля в первом полугодии, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.