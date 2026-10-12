Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.

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Профиль пользователя Александр Бабин
Александр Бабин

Неужели правда до этого дойдёт Недавно смотрел на ТВ как этот депутат жаловался на всю страну что в Испании украинцы заселились в его квартиру а власти Испании заставляют его оплачивать за расходы по квартире