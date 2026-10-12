Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.
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Да, кто ж у него мандат отберёт? Кругом одни дружбаны сидят. Так что, даже и не мечтайте.
Затулина надо на кол посадить в Москве на Лобном месте
Неужели правда до этого дойдёт Недавно смотрел на ТВ как этот депутат жаловался на всю страну что в Испании украинцы заселились в его квартиру а власти Испании заставляют его оплачивать за расходы по квартире
Как не хватает ИВС и СМЕРШ. Господин ВВП прозрей и наведи порядок иначе потеряешь Россию.