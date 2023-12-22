Австралийская Атлантида: на дне океана найдена земля, где могли жить сотни тысяч человек

Подробная съемка морского дна севернее Австралии и ее анализ показали, что еще несколько тысячелетий назад здесь были изобильные земли с разным рельефом, на которых могли жить десятки и даже сотни тысяч людей.
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