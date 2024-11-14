Политика как он...
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Политика как она есть

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США и Британия приняли поправку к договору о применении атомной энергии

США и Британия приняли поправку к договору о применении атомной энергии

США и Великобритания продлили действие договора об использовании атомной энергии в целях обороны, пишет Госдепартамента.

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