Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников пояснил, что постоянное ворчание может указывать на тревожность и эмоциональное истощение, встречающееся как у пожилых, так и у молодых людей.
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