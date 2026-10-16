Ночная атака 16 октября стала заметно масштабнее предыдущего налёта по числу направлений. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили 644 беспилотника в 26 регионах страны, а также над акваторией Чёрного моря.
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