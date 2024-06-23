"Неужели доходы шашлычных важнее?": После трагедии в Севастополе прозвучали два неприятных вопроса

После трагедии в Севастополе военный обозреватель Влад Шлепченко задал два неприятных вопроса. Он спросил, нельзя ли было закрыть пляжи в городе на время военных действий и чем реально ответит Министерство обороны России после громких заявлений о возмездии США.
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