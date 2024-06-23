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"Неужели доходы шашлычных важнее?": После трагедии в Севастополе прозвучали два неприятных вопроса

"Неужели доходы шашлычных важнее?": После трагедии в Севастополе прозвучали два неприятных вопроса

После трагедии в Севастополе военный обозреватель Влад Шлепченко задал два неприятных вопроса. Он спросил, нельзя ли было закрыть пляжи в городе на время военных действий и чем реально ответит Министерство обороны России после громких заявлений о возмездии США.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Ничего они не ответят.Стоит посмотреть ,где их дети и недвижимость и вторые паспорта.
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11 час.
ЕП
Елена Петрова
Когда будет нанесен удар по разведывательному самолету, или хотя бы он будет отогнан?
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Наша «элита» скорее нанесет удар по собственной территории, лишь бы снова помириться с Америкой.
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7 час.

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