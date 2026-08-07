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Газета.ру

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Цыбульский: Севморпуть изменит мировую логистику и экономику

Цыбульский: Севморпуть изменит мировую логистику и экономику

Развитие Северного морского пути изменит мировую логистику. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС губернатор Архангельской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский.

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