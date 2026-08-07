Цыбульский: Севморпуть изменит мировую логистику и экономику

Развитие Северного морского пути изменит мировую логистику. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС губернатор Архангельской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии