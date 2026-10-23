Министр транспорта РФ Андрей Никитин © Maksim Konstantinov/Global Look PressВице-премьер России Андрей Никитин признался, что краснеет за малые аэропорты в ряде регионов страны.
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