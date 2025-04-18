«Живут с Путиным»: что известно о собаках и других питомцах президента

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Как сообщили в Кремле, щенки породы пхунсан, которые были подарены Владимиру Путину северокорейским лидером Ким Чен Ыном, находятся в отличном состоянии и проживают вместе с президентом.
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