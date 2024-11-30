Яйца при варке останутся целыми: подожгите этот предмет и опустите в воду

При варке яиц практически постоянно каждая хозяйка наблюдает появление трещин на скорлупе. Если в большинстве случаев это не создает проблемы, то, например, если их в будущем придется красить, то важно, чтобы они были целыми.
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